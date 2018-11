No domingo à tarde, Bruno de Carvalho foi detido por suspeita de estar envolvido no caso da invasão à academia do Sporting em Alcochete, ocorrida no dia 15 de Maio deste ano e que culminou com a agressão a vários jogadores do clube português e outros membros da equipa técnica. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o ex-presidente do Sporting e Mustafá, líder da Juve Leo, também detido no dia referido, vão responder a acusações de terrorismo e pela autoria moral de crimes de ofensa à integridade física e sequestro, tornando-se os 39.º e 40.º arguidos no âmbito do processo.

Por enquanto Bruno de Carvalho, no âmbito do processo da invasão de Alcochete, está apenas indiciado pelas autoridades portuguesas. Até quarta-feira, dia 14, terá de ser acusado formalmente.

O possível envolvimento na invasão de Alcochete não é única suspeita contra Bruno de Carvalho: o polémico antigo líder do Sporting tem ainda o seu nome implicado a sociedades offshores com sede em Cabo Verde, no caso Cashball e em negócios estranhos de scouting (procura de novos talentos).