Bruno de Carvalho e de Mustafá já foi confirmada pela Procuradoria-Geral da República à agência Lusa. "[Os detidos]

"Ao abrigo do disposto no art.º 86.º, n.º 13, al. b), do Código de Processo Penal, confirma-se que foram efectuadas duas detenções no âmbito do inquérito relacionado com as agressões na Academia do SCP em Alcochete", acrescenta.



De acordo com o CM, estão ainda a decorrer buscas à sede da Juve Leo.







Bruno de Carvalho e Mustafá são os 39.º e 40.º arguidos detidos no âmbito do processo e investigação da invasão da academia do Sporting e irão responder a acusações de terrorismo e pela autoria moral de crimes de ofensa à integridade física e sequestro.Ambos deverão ser presentes a um juiz do Tribunal do Barreiro na segunda-feira, dia em que também deverão ser conhecidas as medidas de coacção.Já em Outubro deste ano, o antigo presidente sportinguista tinha-se deslocado voluntariamente ao DCIAP para prestar declarações, depois de surgir a hipótese de vir a ser detido no âmbito deste processo.Recorde-se que no dia 15 de Maio, um grupo de adeptos descontentes com os resultados menos positivos do Sporting, invadiu a academia de Alcochete. Os indivíduos entraram no balneário dos jogadores e agrediram vários, levando alguns destes a rescindir com o Sporting. Também magoaram membros da equipa técnica do clube.A detenção deserão oportunamente presentes ao Juiz de Instrução Criminal para aplicação das medidas de coação", refere a PGR em resposta à Lusa.