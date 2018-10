O Tribunal Arbitral do Desporto confirmou a suspensão de 67 dias de Luís Filipe Vieira aplicada pelo Conselho de Disciplina da FPF, depois das declarações do presidente do Benfica em Abril de 2017, no final do dérbi, nas quais comparou Bruno de Carvalho a Vale e Azevedo.Na altura surgiu uma queixa dos leões e o Conselho de Disciplina deu razão ao então líder do clube de Alvalade, a qual foi agora confirmada pelo TAD, após recurso do Benfica. Além da suspensão, Luís Filipe Vieira foi também punido com uma multa superior a 3 900 euros.