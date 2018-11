Frederico Varandas considerou que Marcel Keizer tem o perfil certo para orientar o Sporting."O que tem guiado esta direção é defender os superiores interesses do Sporting. Esta direção não decide em função do que é popular, do que nos poderia dar algum conforto ou teoricamente proteger. A escolha assenta neste principio do que é melhor para o Sporting. Para mim, um treinador deve ser avaliado em quatro parâmetros: competência técnica/táctica, liderança, gestão do grupo e comunicação. Marcel Keizer tem o perfil certo: é jovem, ambicioso, apaixonado sobre o que faz, sem medo de apostar em jovens e que procura um futebol atrativo e dominador", disse na conferência de imprensa de apresentação do técnico.O presidente do Sporting referiu que "a equipa técnica ficará fechada nos próximos dias".