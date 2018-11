Sporting bate o Chaves por 2-1 com dois golos de Bas Dost

Bas Dost marcou o primeiro golo do jogo aos 23 minutos, ao que o Chaves respondeu com o empate de Niltinho Soares Rodrigues quase no final da partida. O jogo ficou resolvido com o golo de penálti a favor do Sporting, outra vez pelo jogador holandês.