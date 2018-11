Bruno Jacinto, oficial de ligação aos adeptos que foi recentemente preso por ter ajudado a viabilizar o ataque a Alcochete, a 15 de maio, revelou-se determinante para a investigação chegar aos mandantes do crime: Bruno de Carvalho, presidente, e Mustafá, chefe da Juve Leo, que este domingo foram detidos conforme o CM avançou em primeira mão. Declarou que foi Bruno quem deu a ‘Musta’ "luz verde" para o ataque.Jacinto está entre os 40 presos no processo sem ter participado no ataque – permitiu que os elementos da claque invadissem o centro de estágios do Sporting, onde jogadores e técnicos foram agredidos, e, no final, ajudou a retirar alguns do local. Depois de detido passou a colaborar com a Justiça – DIAP de Lisboa – e conta que Mustafá lhe disse que recebera do presidente "luz verde" para o crime.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã