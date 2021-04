Superliga Europeia. Dono do Liverpool pede desculpas: 'Nunca funcionaria sem o apoio dos adeptos'

John W. Henry, que era vice-presidente da competição, divulgou um vídeo na página oficial do clube em que se desculpa pelos acontecimentos das últimas 48 horas. Liverpool anunciou na terça-feira a saída do projeto.

O dono do Liverpool, John W. Henry pediu esta quarta-feira desculpas aos adeptos pelos acontecimentos dos últimos dois dias, depois do clube inglês ter entrado na Superliga Europeia e ter anunciado o seu abandono da competição esta terça-feira. O empresário, um dos vice-presidentes da prova, diz ser o responsável "por tudo o que aconteceu nos últimos dias".

"Quero desculpar-me a todos os fãs e adeptos do Liverpool pelo transtorno causado nas últimas 48 horas", refere Henry num vídeo partilhado na página oficial do Liverpool e nas redes oficiais do clube.

O responsável dos reds aponta que o projeto da Superliga "nunca funcionaria sem o apoio dos adeptos": "Nas últimas 24 horas vocês foram muito claros de que não estavam de acordo. Nós ouvimos. Eu ouvi-vos."





Henry pede ainda desculpas ao treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, e à lenda do clube, Bill Shankly, aos jogadores e a todos os que trabalham no clube inglês. "Não têm qualquer responsabilidade por esta disrupção. Isto é o que dói mais. Eles amam o clube e trabalham todos os dias", aponta.

O Liverpool foi um dos primeiros clubes a abandonar a competição da Superliga Europeia, anunciada no domingo, após o Manchester City. Em comunicado, na noite desta terça-feira, os membros fundadores lamentaram "pressões exteriores" como justificação para a saída dos seis clubes ingleses da competição – além de citizens e reds, saíram Arsenal, Chelsea, Manchester United e Tottenham.

Além destes, também o Inter de Milão anunciou a saída da competição e AC Milan e Atlético de Madrid deverão anunciar a retirada nas próximas horas.

No mesmo comunicado, os criadores da Superliga anunciaram que pretendem a "remodelação" do projeto, referindo que o seu objetivo é "oferecer aos adeptos a melhor experiência possível, além de garantir os mecanismos de solidariedade para toda a comunidade do futebol".