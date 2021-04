Superliga europeia em risco de colapsar ainda antes de começar

Muito dinheiro investido, muita conversas de bastidores e no final, a Superliga europeia pode mesmo nem passar de uma ideia no papel. As seis equipas inglesas que integravam o grupo dos 12 clubes já anunciaram a sua vontade de se afastarem da competição, tal como o Inter de Milão. Restam ainda o Barcelona, o Real Madrid, a Juventus, o Atlético de Madrid, o AC Milan e a Juventus, que anunciaram de madrugada a "remodelação do projeto", lamentando "pressões exteriores" que levaram outros clubes a abandonar a prova. Mas mais saídas podem estar para breve: a imprensa desportiva avança que AC Milan e Atlético também estã ode saída.



"Apesar da anunciada partida dos clubes ingleses, forçados a tal decisão devido à pressão exercida sobre eles, estamos convencidos de que a nossa proposta está completamente alinhada com as leis e regulamentos europeus, como foi demonstrado pela recente decisão judicial de proteger os direitos da Superliga", refere o comunicado do grupo, após uma reunião telemática dos clubes que se mantêm.

Assim, os membros fundadores da Superliga indicam que vão "reconsiderar os passos a dar para remodelar o projeto", referindo que o seu objetivo é "oferecer aos adeptos a melhor experiência possível, além de garantir os mecanismos de solidariedade para toda a comunidade do futebol".