Atlético de Madrid e Inter de Milão anunciam saída da Superliga Europeia

É mais um clube a deixar o barco a afundar. Depois dos seis clubes ingleses envolvidos - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Tottenham - e do Inter de Milão, o Atlético de Madrid é o oitavo de 12 clubes fundadores da Superliga Europeia a deixar a competição. Restam apenas Real Madrid, Juventus, Barcelona e AC Milan, com o último a poder ser o próximo a abandonar o projeto.







Estádio Atlético de Madrid Reuters

"O Conselho de Direção do Atlético de Madrid, que se reuniu na manhã desta quarta-feira, decidiu formalmente comunicar à Superliga e ao resto dos clubes fundadores a sua decisão de não aderir ao projeto", refere o clube madrileno em comunicado na sua página oficial A adesão tinha acontecido 48 horas antes, na segunda-feira, mas os colchoneros referem que "circunstâncias" que levaram ao ingresso na prova "já não existem hoje".

"Para o clube, a harmonia entre todos os grupos da família vermelha e branca, e especialmente os nossos adeptos, é essencial", refere o Atlético de Madrid, que refere que a equipa principal de futebol e o treinador, Diego Simeone, expressaram a sua satisfação pela decisão.

O Atlético de Madrid é assim o oitavo clube dos 12 membros fundadores da Superliga Europeia a deixar a competição, depois de Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham e Inter de Milão, também esta quarta-feira. AC Milan também deverá anunciar a decisão de abandonar o projeto nas próximas horas.

O Inter Milão confirmou que o clube já não faz parte do projeto de Superliga, embora reconheça que o clube está "sempre empenhado em proporcionar aos adeptos a melhor experiência futebolística".

Os nerazurri apontaram que "acreditam que o futebol, como qualquer setor de atividade, deve ter interesse em melhorar constantemente as suas competições, de forma a continuar a entusiasmar adeptos de todas as idades em todo o mundo", pelo que vão continuar a "trabalhar com instituições e todas as partes interessadas para o futuro" do futebol.



Restam então Real Madrid, Juventus e Barcelona, que anunciaram em comunicado na noite de terça-feira que pretendem uma "remodelação" da competição, que está agora suspensa.