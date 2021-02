Sporting vence Gil Vicente com dois golos de Coates ao cair do pano

O Sporting venceu esta terça-feira (2-1) o Gil Vicente em jogo da 18.ª jornada da Primeira Liga.







Sebastian Coates Reuters

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana x Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Tópicos Sporting Gil Vicente Coates desporto futebol Artigo Anterior Próximo Artigo

Tentando aproveitar o empate entre FC Porto e Sporting de Braga no domingo, o Sporting foi até Barcelos mas sofreu, antes de garantir a vitória.O japonês Kanya Fujimoto abriu o marcador aos 36 minutos para o Gil Vicente, vantagem que só conseguiria ser anulada ao cair da segunda parte, aos 83 minutos, através de Coates.O defesa uruguaio acabou por salvar o Sporting ao cair do pano, com um golo aos 90+2 minutos no qual o guarda-redes Denis fica mal na fotografia.Com a vitória, o Sporting tem agora oito pontos de vantagem para o segundo classificado, o FC Porto, e 11 pontos para terceiro e quarto, Benfica e Sporting de Braga.