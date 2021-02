Benfica vence Famalicão e encurta distâncias para FC Porto e Sp. Braga

Com Jorge Jesus de regresso ao banco, as "águias" construíram o resultado através de dois golos madrugadores de Darwin Nuñez e Otamendi e igualaram o Sporting de Braga no terceiro lugar do campeonato.

O Benfica voltou esta segunda-feira às vitórias e encurtou distâncias para o FC Porto e Sporting de Braga ao vencer o Famalicão por 2-0, em jogo da 18.ª jornada da Primeira Liga.







Benfica - Famalicão Lusa

Taarabt a rematar para uma defesa de Luiz Júnior e Otamendi a marcar na recarga, fazendo o seu primeiro golo com a camisola do Benfica.



O resultado não se alterou mais até ao final e as "águias" levaram os 3 pontos do Estádio da Luz, depois de quatro jornadas sem vencer com empates frente ao Nacional e Vitória de Guimarães e derrotas contra o FC Porto e Sporting.



Com a vitória, o Benfica aproveita para recuperar terreno de "dragões" e Sporting de Braga, que empataram 2-2 este domingo. As "águias" igualam agora o Braga no terceiro lugar da tabela, tendo menos três pontos que o FC Porto e menos oito que o Sporting, que tem menos um jogo e defronta o Gil Vicente esta terça-feira.

Com Jorge Jesus de volta ao banco, as "águias" deixaram Pizzi no banco e colocaram Darwin Nuñez de volta no onze ao lado de Seferovic na frente de ataque, enquanto o marroquino Taarabt fez companhia a Weigl no meio-campo.A vitória começou a construir-se cedo, com Darwin Nuñez a fazer o gosto ao pé aos 3 minnutos após uma excelente iniciativa individual de Éverton Cebolinha.O 2-0 final chegou quatro minutos depois, aos 7, com