O Tribunal do Barreiro retomou este domingo às 14:30 os trabalhos no âmbito da inquirição de 23 envolvidos nos incidentes na Academia do Sporting, em Alcochete, durante os quais irão ser apresentadas as medidas de coação pedidas pelo ministério Público.Segundo uma nota distribuída aos jornalistas, durante o dia de hoje serão lidos a todos os 23 arguidos e defensores as declarações prestadas pelos nove que quiseram falar, seguindo-se "a promoção das medidas de coação defendidas pelo ministério Público".Finda a intervenção do Ministério Público, será dada a palavra aos advogados dos arguidos para que se pronunciem sobre as medidas de coação, acrescenta a nota.Ainda não se sabe quando serão conhecidas as medidas de coação, mas face ao elevado número de arguidos, é admitido que o juiz de instrução criminal possa só tomar a decisão a partir de segunda-feira.Na última terça-feira, antes do primeiro treino para a final da Taça de Portugal, em que o Sporting defronta hoje o Desportivo das Aves, a equipa de futebol foi atacada na Academia de Alcochete por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos e jogadores. A GNR deteve 23 dos atacantes.