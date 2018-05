1998, 2018. Incrível e verídico. Vinte anos depois, Quim volta ao Jamor para defender a baliza de um dos finalistas da Taça de Portugal. Se em 1998 é ao serviço do Braga, agora é pelo Aves. Aos 42 anos de idade, Quim visita o Jamor, onde até se estreia pela selecção em 1999, lançado por Humberto Coelho num 4-0 a Andorra. Em três jogos com o Sporting para a Taça, a experiência de Quim é um totobola perfeito, 1x2.O 1 é a estreia, pelo Braga (3-1), a caminho do Jamor em 1998. O x é inclinado para o 1, naquele inesquecível 3-3 entre Benfica e Sporting na Luz, depois resolvido nos penáltis com um remate de Miguel Garcia à trave. E o 2 é outro momento inolvidável na história dos dérbis, com o 5-3 em Alvalade (2-0 para o Benfica ao intervalo). Há histórias e mais histórias. Quim é um homem de sorte. Sorte a dobrar: dois filhos, dois títulos de campeão nacional e, hoje, duas finais do Jamor. Ouçamo-lo.Ahahahah, é sempre uma referência extraordinária. Tive a sorte de estar envolvido nessa selecção, com jogadores fantástico. E também tive a sorte de jogar pela selecção desde os 15 anos. Infelizmente, nesse Mundial, não conseguimos chegar à final desejada, mas ficámos em terceiro lugar.

Foi um 3-2 à Espanha de Raúl e De la Peña. Estava 2-0 para eles ao intervalo.

Nesse dia, fui suplente. Ahahahahah. Quem jogou foi o Avelino.

Daqui a quatro anos, há Mundial no Qatar. Como foi essa experiência em 1995?

Foi um pouco estranho, porque não estávamos nada habituados a jogar àquela temperatura elevada. Também não havia o acompanhamento médico-cientifico sobre o tema, então foi ir para lá e jogar. Ahahahahah. A verdade é que fomos ganhando e como que nos fomos habituando à temperatura. Outro pormenor desse Mundial é estádios enormes e vazios.

No ano anterior, Portugal campeão europeu sub-18

Dessa aventura, recordo-me que ninguém dava muito por aquela selecção portuguesa em comparação com Espanha, Alemanha e Holanda de Seedorf e Kluivert. No fim de contas, conseguimos chegar à final e ganhámos à Alemanha nos penáltis.



Defendeu algum?

Lembro-me como se fosse hoje, defendi dois. Cada guarda-redes tem a sua ciência: uns esperam, outros tentam olhar para os olhos dos marcadores, outros para os pés.



E o Quim?

Nessa altura, o treinador de guarda-redes da selecção já nos tinha alertado para alguns marcadores de penáltis da Alemanha. Vimos uns vídeos antes do jogo, só que a verdade é que não pensei nisso durante o desempate, ahahahah. Procurava confiar no meu instinto para tentar adivinhar o lado da bola. Também é verdade que nós, como guarda-redes, não temos nada a perder, eles é que veêm a baliza mais pequena à medida que avançam. Por isso, o nosso objectivo é enervá-los, ahahahah.



O Quim sempre quis ser guarda-redes?

Não.

Ahahahahahah.

Com 12/13 anos, comecei aqui perto da Vila da Aves, em Ruivães. Nesse ano, o Ruivanense abriu uma equipa de iniciados e fui ás captações. Entrei como avançado.

A sério?

É normal, uma criança só quer marcar golos, não quer estar a levar com bola à baliza. Ainda fiz uma época como avançado. Na outra, também. Só que houve ali um dia em que os dois guarda-redes falharam. Um já tinha saído, acho eu, e o outro estava lesionado. Ora, o treinador chamou-me para a baliza.

Porquê?

Veja lá a ironia: acusam-me às vezes de ser um guarda-redes baixo e, naquela altura, era o mais alto. Ahahahah. Lá fui à baliza, recordo-me como se fosse hoje era um treino de sexta-feira. Fiz o treininho, normal. No dia seguinte, cheguei lá e o treinador deu-me como guarda-redes na palestra. Sinceramente, nem estava à espera. A verdade é que nunca mais saí da baliza. Como o Ruivanense era uma equipa da AF Braga, o SC Braga estava atento e falou comigo.

Contratou-o logo?

Foi rápido, sim.

E nessa época em que foi avançado do Ruivanense, quantos golos marcou?

Eischhhhh, muitos. Fui o melhor marcador da equipa, quantos é que não sei. Tinha um pontapé forte.

E como é que conciliava o futebol com os estudos?

Muito devo ao meu pai, que me trazia e levava todos os dias de casa para Braga. Ainda eram uns 30 quilómetros. Estamos a falar do início dos anos 90, os acessos eram muito diferente dos de agora. E o meu pai lá estava, sempre a acompanhar-me.

E depois?

Olhe, comecei nos iniciados e fui até aos seniores.

Ganhou algum título nas camadas jovens?

O máximo que conseguimos foi uma final four com os juniores, em 1992-93, com Benfica, Porto e Boavista. Já não me lembro o que aconteceu aí, mas ir a uma final four já era um acontecimento.

Havia algum nome nessa equipa que saltasse para a ribalta?

Assim que saltasse só o Rui Miguel, um avançado que depois foi campeão na Polónia. De resto, não me lembro de mais ninguém. A vida é mesmo assim, alguns avançam, outros ficam pelo caminho. Cada um segue o seu caminho.

Tinha algum ídolo à baliza?

O Vítor [Baía]. Cresci a olhá-lo como modelo e sempre foi uma referência, por uma série de factores: a carreira na selecção, a carreira no estrangeiro e a carreira no Porto, não é? São três carreiras insuperáveis. Quer dizer, a carreira no estrangeiro é jogar no Barcelona e ganhar a Taça das Taças. É muito.

O Quim esteve para sair alguma vez?

Tive sempre a ideia de que tinha de valer a pena para sair de Portugal e nunca me chegou aquela proposta que me pudesse compensar o esforço, digamos assim, de trocar as voltas à minha família. Só uma vez é que pensei duas vezes.

Uma vez, duas vezes ahahahahahah.

Saiu-me, isto é tramado ahahahahah. A única vez em que dei voltas à cabeça foi com um convite do Dínamo Moscovo, quando muitos portugueses foram para lá e o guarda-redes acabou por ser o Nuno Espírito Santo.

Pensou duas vezes e ?

A minha mulher estava grávida e a transferência para a Rússia implicava todo um mundo novo. Não dava e resolvi ficar no Benfica.

Ai já estava no Benfica?

Há uns meses.

Como é que foi essa transferência?

Normal, sem alaridos.

Mas foi toda uma vida no Braga até então?

Um Braga que lutava para não descer, ao contrário deste Braga, que está ali a bater-se com os grandes como gente grande, ahahahahah. Curiosamente, quando vim para aqui, o Aves estava na 2.ª divisão e assumir o sonho da subida à 1.ª, depois a permanência e agora o Jamor é uma história bonita. Tal como a do Braga, na superação de objectivos. O lutar para não descer, o tentar ir à Europa.

O chegar ao Jamor, também. Em 1998, há 20 anos, portanto, o Quim é o guarda-redes do Braga vs Porto.

Pois é, foi em 1997-98, uma época óptima do Braga em que eliminámos Sporting e Benfica para chegar ao Jamor. Aí, o Porto foi forte e ganhou 3-1.

Nesse Braga, havia Karoglan.

Xiiiii, grande jogador, uma referência incontornável da história do Braga e do próprio futebol português. Para me estar a falar dele é porque deixou uma marca. Lembro-me de estar nas camadas jovens e ver o Karoglan a jogar pela equipa A. Adorava-o. Depois conheci-o.

E que tal?

Era tranquilo, retraído, sempre no seu canto. Tinha vergonha de falar português porque, às vezes, embrulhava-se com a língua dele. Mas era um craque da cabeça aos pés e, hoje, posso dizer que sinto admiração e orgulho em ter estado no mesmo campo que ele a lutar por um Braga melhor.

Outra referência é o Barroso.

O Barroso veio ligeiramente depois e tinha cá um pontapé. As coxas deles eram assim [Quim mexe as duas mãos e separa-as consideravelmente]

Como é que ele era com os livres?

Nós, os guarda-redes, é que o tínhamos de aturar. No final dos treinos, ele queria que ficássemos a levar com as pedradas dele, ahahahahah.

Benfica, que sensações?

No início, não foi fácil. Sou muito de aldeia, sabe? Joguei em Braga uma série de anos e vivi sempre em Ruivães. De repente, saio da aldeia para viver em Lisboa. Foi complicado mas ultrapassável, até porque Lisboa é uma bela cidade e, ainda hoje, os meus filhos perguntam-se quando é que vamos a Lisboa. Que, de facto, tem tudo à mão de semear. Tudo é tudo mesmo e é uma cidade fantástica.

Vivia onde?

Primeiro em Telheiras, ao pé do estádio. Depois, comprei um apartamento em Caselas e foi fantástica estar ali tão perto da mata de Monsanto. Nem parecia que estava na capital.

Quando chegou ao Benfica, estava lá quem?

Muitos jogadores com quem me tinha cruzado na selecção: Nuno Gomes, Simão, Manuel Fernandes, Ricardo Rocha. Eles ajudaram-me bastante, além dos outros, claro.

O Quim chegou e o Benfica é campeão?

Exacto. Fui campeão duas vezes. À chegada [2005] e à saída [2010], ahahahahahah.

E o Trapattoni, que tal?

Uma pessoa fantástica, um treinador disciplinador que também gostava de brincar. Naquela corrida inicial antes do treino propriamente dito, ele ia à nossa frente a correr. Era o nosso líder, entendes? E conseguiu coisas assombrosas, como meter o avançado Karadas a defender o resultado como defesa-central. Naquele ano, marcávamos e não sofríamos. Claro, às vezes sofríamos, mas ganhávamos quase sempre. Sofríamos poucos golos e marcávamos poucos, também. Era a sua filosofia, a filosofia de um vencedor. E viu-se, fomos campeões nacionais. E, atenção, o Benfica já não o era há 11 anos.

Já é diferente com o Jesus, em que o Benfica já marca muitos golos.

Siiiiim, aí é uma volta de 180 graus. Então no início aquilo eram goleadas atrás de goleadas.

Há um 8-1 ao Vitória de Setúbal.

O Jesus é assim. Nesse jogo, havia quatro ou cinco e ele sempre a pedir mais, mais e mais. Tudo também depende das equipas. No tempo do Trapattoni, era uma coisa. Na do Jesus, outra.

Sim, é verdade.

Nessa época 2009-10, o Jesus tinha jogadores fantásticos do meio-campo para a frente: Saviola, Aimar, Cardozo, Di María, Ramires. Agora, há um pormenor engraçado.

Conte.

No meio de tantos golos, o maior trabalho do Jesus era a defesa, a linha do fora-de-jogo. Quem revê os jogos dessa época e vê a defesa a subir em linha, todos muito disciplinados, é tudo mérito de um trabalho prolongado. Ele não se preocupava muito com a frente, porque havia jogadores de sobra. Lá atrás é que a máquina tinha de ser afinada e a verdade é que fomos campeões.

A final da Taça é no Jamor. Alguma sensação especial?

Claro que sim, o Jamor é um estádio especial. Passei lá os meus primeiros tempos de Benfica, porque o estádio antigo estava demolido e o novo estava a ser construído. E foi lá que me estreei pela selecção, por exemplo. Foi em 1999, com Andorra, se não me engano.

Quem é que o lança?

Humberto Coelho.

E depois vai ao Euro-2000?

Vou e até joguei um minuto com a Alemanha, ahahahah. Substituí o Pedro Espinha, do Vitória de Guimarães. Ganhámos 3-0, com três golos do Sérgio Conceição, e foi uma noite inesquecível. Pelo resultado, pela estreia em fases finais e também pelo ambiente. Quer dizer, o estádio estava cheio, cheio, cheio. Foi incrível. E o ter jogado um minuto foi inigualável. Há treinadores que têm um feeling especial, o Humberto teve-o. Porque uma coisa mínima pode ser potencializada ao máximo. Eu valorizei aquele minuto como se fosse uma época inteira.

E o Sérgio Conceição na ressaca desse hat-trick?

O Sérgio é assim, aproveita as oportunidades para fazer história. Foi aí com a Alemanha e foi agora com o Porto, como treinador. Era sempre muito trabalhador e tem tido sucesso por onde passa.

Quando sai do Benfica, o Quim volta ao Braga.

Não foi fácil, porque lesionei-me com gravidade ao terceiro treino. E já tinha 35 anos. Então passei o tempo a ouvir as pessoas a dizer que a lesão era difícil de superar e tal. Admito que, às vezes, de tanto ouvir essas pessoas até pensei em coisas negativas, mas o apoio da família e o do departamento médico do Braga ajudaram-se a superar qualquer barreira. Ainda por cima, esse Braga chegou à final da Liga Europa e é complicadíssimo viver esses momentos sem poder dar o contributo. Muito complicado mesmo. Na época seguinte, com o Leonardo Jardim, comecei a titular e, pronto, relancei-me por assim dizer, ahahahah.

Leonardo Jardim, pois ééééé. Era então possível perspectivar este futuro para o Leonardo Jardim?

[antes de concluir a pergunta, já Quim abana a cabeça em sinal de concordância] Era, era. Já se notava que podia dar um salto para o grande. Apareceu o Sporting, ainda bem. O Leonardo Jardim tem uma forma de pensar o jogo muito interessante.

A ideia que passa cá para fora é que ele é calado, retraído.

Isso é só cá para fora, ahahahahah. Não, agora a sério, o Leonardo Jardim é um homem ponderado, muito seguro de si. Tem ideias muito próprias e isso reflecte-se dentro de campo. E sim, é introvertido no início. Tem a ver com o facto de ser madeirense, digo eu. Porque também já apanhei o Ivo Vieira aqui no Aves e foi parecido. Engraçado, até.

Por falar em madeirense, também acompanhou o Ronaldo.

Estava lá na estreia dele pela selecção, em Chaves, com o Cazaquistão. Lembro-me perfeitamente de vê-lo e sentir qualquer coisa de diferente dos demais.

Como assim?

É um fora-de-série. Já o era em 2003 e só foi melhorando.

Mas e o Figo não era? E o Quaresma? E o Nani?

Sim, mas esses têm um talento natural. Já nasceram assim. O Ronaldo é trabalho, trabalho, trabalho. O talento do Ronaldo é trabalhado. A qualidade do Ronaldo é trabalho. Aquela rapidez toda é trabalho. Era sempre o primeiro a entrar no treino e o último a sair. Um pouco à imagem do Barroso, ele pedia aos guarda-redes suplentes para ficar mais um pouco a treinar os livres. Mandava quatro, cinco, seis bolas contra nós. Chato do caraças, pá. E depois não ia tomar banho. Podia perfeitamente passar pelo ginásio para exercitar-se mais um pouco. É um jogador excepcional e isso nota-se ainda hoje.

Quim no Aves, porquê?

Gostei da abordagem do clube, gostei das pessoas que falaram comigo. Foi fantástico. E foi uma aposta ganha. Não falo por agora. Nos dois primeiros, por exemplo, fui abordado para regressar à 1.ª divisão, só que sinto-me bastante bem aqui. O fazer parte do crescimento é fantástico. Quando cheguei cá, havia salários em atraso e lutava-se para permanecer na 2.ª divisão. Agora já subimos, já nos mantivemos, algo que o Aves nunca tinha conseguido nas três anteriores experiências, e estamos na final do Jamor. É incrível assistir a tudo isto. E há outra. Antes do tal treino no Ruivanense, aos 12/13 anos, vim aqui ao Aves jogar à experiência.

E então?

Foi aqui neste estádio, ainda pelado. Só que o clube da terra abriu as portas às camadas jovens e era mais fácil ficar perto de casa do que deslocar-me uns bons quilómetros de carro.

E os seus filhos jogam à bola?

Ahahahahah, os dois no Ruivanense. O mais velho é avançado, o mais novo é guarda-redes.

E conselhos?

O mais novo ainda está na fase de brincar e ainda tem muitos anos pela frente para cismar com as coisas.

Como é que se chamam?

O mais velho é o Tiago, com 17 anos. O mais novo é o Diogo, com 12.

E vê-os em acção?

Sempre que possível.

E os seus pais também o viam?

Sempre que possível, também. Acompanhavam-me em todo o lado.

1.º de Maio e tal?

Até Mérida, no tal Euro sub-18. Só não foram ao Qatar, porque metia avião. De resto, iam ver-me ao serviço do Braga e Benfica, até selecção.

Boa sorte, Quim.

Grande abraço, quero trazer a Taça para aqui.