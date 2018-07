O antigo banqueiro José Maria Ricciardi assumiu este domingo a candidatura às eleições do Sporting, garantindo que tem uma equipa "coesa, forte e transversal" que se apresenta ao ato eleitoral de 8 de Setembro "para ganhar"."Reuni uma equipa coesa, forte e transversal", disse Ricciardi em entrevista à CMTV assumindo: "Decidi dar este passo para vencer. Não venho para fazer número".O banqueiro, que é o nono sócio a manifestar a intenção de se candidatar às eleições forçadas pela destituição de Bruno de Carvalho, considerou que nenhuma das candidaturas já apresentadas reúne as condições necessárias."Estive a observar e analisar o processo eleitoral no clube e cheguei à conclusão, com todo o respeito pelos candidatos, que nenhuma das candidaturas reúne as condições necessárias e suficientes para liderar o Sporting nesta fase difícil", afirmou.Ricciardi garantiu que se for eleito José Peseiro será o seu treinador, e elogiou o trabalho de Sousa Cintra, que está a liderar a SAD do clube desde a saída de Bruno de Carvalho.O antigo presidente do BES Investimento assegurou que caso seja eleito nunca permitirá que "a maioria da SAD deixe de pertencer ao Sporting e aos seus sócios" e admitiu o clube precisa de "uma gestão eficiente, racional e sustentada".Antes de Ricciardi, já anunciaram que iriam concorrer às eleições do Sporting, Bruno de Carvalho, presidente destituído, Carlos Vieira, Frederico Varandas, João Benedito, Dias Ferreira, Pedro Madeira Rodrigues, Zeferino Boal e Fernando Tavares Pereira.