Neymar, um dos jogadores mais criticados durante o Mundial de 2018, é o protagonista de um anúncio em que confessa ter exagerado em campo. Numa publicidade da Gillette Brasil, o futebolista brasileiro lê um texto em que aborda a sua prestação na Rússia."Você pode achar que eu exagero, e às vezes, eu exagero mesmo. Mas é real que é sofro dentro de campo, agora na rua… Você nem imagina o que eu passo fora dele. Quando eu saio sem dar entrevista, não é porque eu só quero os louros da vitória, mas porque eu ainda não aprendi a decepcionar-te", afirma o jogador do Paris Saint-Germain. "Quando eu pareço malcriado, não é porque sou um moleque mimado, mas porque ainda não aprendi a frustrar-me. Dentro de mim ainda existe um menino: às vezes ele ainda encanta o mundo, e às vezes ele irrita todo o mundo, e a minha luta é para manter esse menino vivo, mas dentro de mim, e não dentro do campo."O Brasil foi eliminado nos quartos-de-final do Campeonato do Mundo, pela Bélgica. Ao longo dos jogos, Neymar passou cerca de 14 minutos deitado no chão. Foi muito criticado por simular lesões. "Pode achar que caí demais, mas não caí: eu desmoronei. Isso dói muito mais que pisadela no tornozelo operado. Demorei para aceitar as suas críticas, para me olhar no espelho e me transformar num novo homem. Eu caí mas só quem cai pode-se levantar."Hoje, o Paris Saint-Germain de Neymar defronta o Atlético de Madrid.