O Sporting foi derrotado esta quarta-feira pelo FC Rapperswil-Jona, do terceiro escalão de futebol da Suíça, por 2-1, no primeiro encontro dos 'leões' na pré-temporada.Bruno Fernandes, aos 13 minutos, na marcação de uma grande penalidade, deu vantagem ao Sporting, mas o conjunto helvético deu a volta ao marcador, com golos de Jordan Gele (49) e Merlin Hadzi (69).No estágio que está a realizar na Suíça, o Sporting vai jogar ainda com o St. Gallen, do primeiro escalão, numa partida marcada para sábado.