No jogo, o Benfica entrou em campo com os reforços Raul de Tomás e Caio Lucas e surpresas como o guarda-redes Ivan Zlobin. Jonas jogou de início e foi substituído aos 10 minutos na sua última vez com a camisola do Benfica.



O Anderlecht seria a única equipa a marcar na primeira parte. O jovem de 17 anos, Doku, aos 34 minutos, e o sueco Isaac Thielin, aos 40 minutos, ditaram o resultado ao intervalo.



O emblema da Luz viria a reagir na segunda parte, com 10 alterações, e foi a 11.ª - a entrada de Chiquinho - a reduzir o resultado, aos 71 minutos.

Benfica fez, esta quarta-feira, a apresentação da equipa para a época 2019/20 com uma derrota frente aos belgas do Anderlecht por 1-2.Depois da subida a palco do plantel que disputará as competições para esta época, o momento alto da noite no Estádio da Luz ficou para a despedida de Jonas . O avançado brasileiro recebeu uma ovação dos adeptos benfiquistas naquela que foi a sua despedida dos relvados.