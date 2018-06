O jogador Rafael Leão rescindiu com o Sporting. Bruno de Carvalho deve dar uma conferência de imprensa do Sporting, esta quinta-feira, às 20h30. Por estar a decorrer uma reunião do Conselho Leonino no Auditório Artur Agostinho, a comunicação não poderá ser neste espaço, confirmou fonte do clube à SÁBADO.



Rafael Leão estava no Sporting desde 2008/09, alinhando nas camadas mais jovens do clube desde os nove anos. O português fez toda a formação em Alvalade, sendo promovido por Jorge Jesus à equipa principal ainda esta temporada. O jogador tinha contrato até 2022 e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Esta é a nona rescisão no clube de Alvalade. Antes de Leão tinham já rescindido sete jogadores do clube: Rui Patrício, Podence, William de Carvalho, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Bas Dost, Battaglia e Rúben Ribeiro.



Esta quinta-feira, a promessa leonina terá retirado uma alusão ao Sporting, nas redes sociais, o que foi entendido pelos fãs como um pré-anúncio de despedida, explica o Diário de Notícias.