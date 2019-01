O médio da Juventus chegou a Alvalade em agosto do ano transato, por empréstimo de Juventus, negociado pela então comissão de gestão liderada pelo antigo presidente do clube, Sousa Cintra.

O Sporting chegou a acordo com a Juventus para finalizar, com efeitos imediatos, o empréstimo do futebolista italiano Stefano Sturaro, anunciou esta quinta-feira o clube 'leonino'.



Sturaro chegou lesionado e o acordo previa o seu regresso a Turim para tratar e recuperar da lesão, estimando-se na altura um período de dois meses até estar em condições para competir e para se apresentar em Alvalade, às ordens do anterior treinador, José Peseiro.



Contudo, Sturaro nunca chegou a treinar no Sporting e termina agora o empréstimo.