O dérbi entre Sporting e Benfica, da 33.ª e penúltima jornada da I Liga portuguesa de futebol, foi hoje considerado de "risco elevado" pela Polícia de Segurança Pública (PSP), que prevê cerca de 49.500 espectadores no estádio.



Em conferência de imprensa, o subintendente da PSP Pedro Pinho avançou que o planeamento feito para este evento "foi pensado naquilo que já se fez e projectando para o que virá a ser", garantindo que "tudo foi tido em conta", desde as "declarações dos agentes desportivos" ao facto de se tratar de um jogo que pode dar o segundo lugar a uma das equipas.



"Tudo o que possa mexer com a ordem pública é tido em conta e é preparado. É sempre um dérbi, um clássico que mexe com a cidade de Lisboa, e o policiamento é diferente, mesmo que sejam duas equipas que já se defrontaram anteriormente", frisou o responsável, acrescentando que desde há três noites que estão as forças de segurança estão "a controlas as imediações" do Estádio José Alvalade.



De acordo com a PSP, o estacionamento, "na zona envolvente, do Estádio José Alvalade, vai estar condicionado", bem como nos dias seguintes para se evitar o "estacionamento abusivo".



As restrições ao trânsito não vão acontecer, de acordo com o responsável da PSP, excepto "em situações pontuais de deslocação de equipas e grupos organizados de adeptos, especialmente aqueles que sejam considerados de risco".



A hora de abertura de portas do estádio ao público está previstas para as 18:30, embora a PSP incida ainda durante o período da manhã a fiscalização do estacionamento de forma a garantir a fluidez da circulação automóvel, pedindo aos adeptos que se desloquem com a devida antecedência para o recinto.



O subintendente Pedro Pinho acrescentou que a PSP espera 2.525 adeptos do Benfica, admitindo que a polícia vai estar muito atenta aos 'casuals', garantindo que as autoridades "têm ideias diferentes para controlar este tipo de adepto não é um adepto normal".



Pedro Pinho advertiu ainda para a possibilidade de impedir adeptos de acederem ao estádio, caso possuam bilhetes para outras zonas que não as reservadas aos apoiantes do seu clube e caso a sua segurança possa estar comprometida.



Sporting e Benfica defrontam-se no sábado, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a partir das 20:30, num encontro determinante para a atribuição do segundo lugar do campeonato, que dá acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, uma vez que os dois rivais estão empatados com 77 pontos, menos cinco do que o líder FC Porto.