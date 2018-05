O campeonato decorre entre 14 de Junho e 15 do Julho, na Rússia.

A transportadora aérea TAP anunciou hoje que vai duplicar o número de voos diários para Moscovo, durante o Mundial de futebol, entre Junho e Julho, no qual a selecção portuguesa integra o grupo B.



A companhia precisou que entre 9 de Junho e 19 de Julho vai disponibilizar 78 voos adicionais para a Rússia, aumentando "mais um voo diário entre Lisboa e Moscovo, que acresce ao voo diário que faz parte da operação regular da companhia entre as duas cidades".



No Mundial2018, Portugal integra o grupo B, no qual terá como adversárias a Espanha, o Irão, de Carlos Queiroz, e Marrocos.



O campeonato decorre entre 14 de Junho e 15 do Julho, na Rússia.