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Sporting bate Benfica e conquista Taça de Portugal de voleibol

Lusa 19:30
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O Sporting junta-se ao FC Porto e ao Castêlo da Maia no terceiro lugar do ranking, mas Benfica continua a liderar.

O Sporting conquistou hoje pela sexta vez a Taça de Portugal de voleibol, ao vencer o Benfica por 3-2, na final da edição 2025/26, disputada em Albufeira.

Taça de Portugal, Benfica - Sporting
Taça de Portugal, Benfica - Sporting Luis Branca/Record

A formação 'verde e branca', que já tinha batido os 'encarnados' nos dois encontros do campeonato e na Supertaça, impôs-se pelos parciais de 25-22, 26-28, 25-23, 21-25 e 23-21.

No ranking da prova, o Sporting juntou-se ao FC Porto e ao Castêlo da Maia no terceiro lugar do ranking, com seis cetros, contra 12 do Sporting de Espinho, segundo, e 21 do Benfica, que continua líder destacado.

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