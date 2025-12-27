Sábado – Pense por si

27 de dezembro de 2025 às 13:47

Rui Borges responde a Mourinho "Não vejo F1. Vejo andebol e voleibol, onde o Sporting ganha muito"

Rui Borges respondeu este sábado, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave (amanhã, 20h30), a José Mourinho, que havia comparado, mais cedo, o Benfica a Lewis Hamilton.

