Sporting a dois pontos do título. Jogadores deverão percorrer Lisboa em caso de vitória

Esta terça-feira, o Sporting Clube de Portugal pode conquistar o primeiro título de campeão nacional desde 2001/02. A equipa precisa de vencer o Boavista em Alvalade, no jogo da 32.ª jornada da I Liga. Caso se dê a vitória, o Sporting é campeão.







O autocarro panorâmico da festa do Sporting D.R.

Caso os leões vençam, a taça será entregue pelo presidente da Liga, Pedro Proença, no estádio, onde se vai festejar no relvado. De seguida, os jogadores irão viajar entre Alvalade e o Marquês de Pombal num autocarro panorâmico, passando pela cidade de forma a evitar aglomerações.A PSP estará espalhada pelas ruas para impor o distanciamento social e o uso de máscara, medidas necessárias para impedir a propagação da covid-19. A polícia, a Câmara Municipal de Lisboa, a Direção-Geral de Saúde, a Polícia Municipal, a Proteção Civil e os bombeiros estão a preparar-se para os festejos há alguns dias. De acordo com o jornal Record, a recepção nos Paços do Concelho da comitiva sportinguista só vai ocorrer depois do jogo com o Marítimo, da última jornada.De acordo com o Correio da Manhã, as claques vão manter-se junto ao estádio e as famílias dos jogadores, nos camarotes.O consumo de álcool na rua é proibido.O Boavista é o atual 16.º e antepenúltimo classificado, com 30 pontos, em lugar de acesso ao 'play-off' de manutenção. Desde 2001/02, então sob o comando do romeno Lazlo Boloni e com Mário Jardel em grande, com 42 golos, que o Sporting não festeja um título de campeão nacional, naquela que é já a maior 'seca' de títulos dos 'leões', depois dos 18 anos entre 1981/82 e 1999/2000.