Como foi a festa do Sporting há 19 anos

Tal como esta terça-feira pode acontecer, uma derrota do Boavista deu o título aos "leões" em 2002. A equipa e os adeptos fizeram a festa na Praça do Município, onde foram recebidos por um ex-presidente do clube. Depois, houve festa na Praça Sony, na Expo.

Um homem que subiu à estátua do Marquês e se despiu integralmente, cartazes e vivas ao Super Mário (Jardel), uma multidão concentrada em frente aos Paços do Concelho (onde o presidente da câmara era Pedro Santana Lopes, ex-líder do próprio clube), o clássico autocarro aberto com os jogadores, que pouco antes tinham estado na varanda da câmara.