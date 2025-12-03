Sorteio do Mundial é já sexta-feira: dos anfitriões e tubarões fora do caminho de Portugal aos caloiros

Equipa das quinas tem o estatuto de cabeça de série
Portugal, que tem o estatuto de cabeça de série, conhece na sexta-feira os primeiros adversários na fase final do Mundial'2026, a primeira com 48 seleções, sabendo já que não defronta nenhum dos anfitriões e principais 'tubarões'.
Em Washington, além de Estados Unidos, México e Canadá, os três organizadores da prova e os únicos já com um grupo pré-definido, a seleção portuguesa tem a garantia de evitar no sorteio Argentina, atual campeão mundial, Espanha, campeã europeia, França, Inglaterra, Brasil, Holanda, Bélgica e Alemanha.
A FIFA colocou o limite de uma seleção de cada confederação por grupo, com a UEFA a ser a única exceção (pode ter duas), regra que abre assim possíveis adversários europeus para Portugal já na fase de grupos, com Croácia, Suíça e Áustria, no Pote 2, Noruega (que fez um apuramento perfeito) e Escócia, no Pote 3, e os quatro apurados do playoff, decidido em março do próximo ano, entre eles possivelmente a Itália, no Pote 4.
A fazer a estreia absoluta em Campeonatos do Mundo, Cabo Verde poderá aparecer no grupo da seleção portuguesa, situação que seria certamente especial devido à ligação cultural e histórica entre os dois países, assim como Curaçau, Jordânia e Uzbequistão, os outros três 'caloiros' do Mundial'2026, podem ser sorteados com Portugal.
Também logo na fase de grupos, a equipa das quinas tem a possibilidade de encontrar as seleções responsáveis pela eliminação nas duas últimas participações: Marrocos, que 'abateu' Portugal no Mundial'2022 nos quartos de final (1-0), e Uruguai, que deixou os lusos pelo caminho nos 'oitavos' (2-1) do Mundial'2018. Africanos e sul-americanos estão ambos no Pote 2.
Entre outros adversários que podem, na teoria, complicar cedo a vida à equipa de Roberto Martínez estão Colômbia e Japão (Pote 2), Costa do Marfim, atual campeão africano, Egito e Tunísia (Pote 3).
No sentido oposto, o técnico espanhol quase de certeza não ficará desagradado caso Irão ou Austrália (Pote 2) e Panamá, Uzbequistão, Qatar ou Arábia Saudita (Pote 3) apareçam pelo caminho.
Certo é que Portugal, que vai somar a nona participação em Mundiais, sexta seguida, não irá ficar no Grupo A, em que já está o México, no Grupo B, que pertence ao Canadá, e no Grupo D, tomado pelos Estados Unidos, na sempre expectativa de calhar num agrupamento que seja mais 'agradável' a nível logísticos e de deslocações.
Nesse sentido, o selecionador Roberto Martínez deverá estar a 'piscar o olho' ao Grupo C ou ao Grupo J, já que são os únicos totalmente disputados num único país, neste caso os Estados Unidos.
Neste sorteio, também imposto pela FIFA, as quatro seleções melhor colocadas no ranking terão as seguintes restrições: a primeira (Espanha) e a segunda (Argentina) serão sorteadas aleatoriamente para caminhos opostos. O mesmo princípio vai aplicar-se à terceira (França) e quarta (Inglaterra).
Sorteio do Mundial é já sexta-feira: dos anfitriões e tubarões fora do caminho de Portugal aos caloiros
O sorteio da 23.ª edição do Campeonato do Mundo vai decorrer no Centro John F. Kennedy de Artes Cénicas, em Washington, e tem inicio marcado para as 17H horas de Lisboa, 12H horas locais.
Para já, o Irão será a única seleção que não irá estar representada, depois de os Estados Unidos terem negado vistos aos membros dessa delegação.
No dia seguinte, igualmente em Washington, a FIFA, através do presidente Gianni Infantino, vai divulgar o calendário atualizado da prova, dando conta do estádio designado para cada encontro e respetivo horário.
O Mundial'2026 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho do próximo ano, numa inédita organização tripartida.
Composição dos potes para o sorteio do Mundial'2026:
Pote 1:
Canadá (anfitriã e integrada no grupo B)
México (anfitrião e integrado no grupo A)
Estados Unidos (anfitrião e integrado no grupo D)
Espanha
Argentina
França
Inglaterra
Brasil
Portugal
Holanda
Bélgica
Alemanha.
Pote 2:
Croácia
Marrocos
Colômbia
Uruguai
Suíça
Japão
Senegal
Irão
Coreia do Sul
Equador
Áustria
Austrália.
Pote 3:
Noruega
Panamá
Egito
Argélia
Escócia
Paraguai
Tunísia
Costa do Marfim
Uzbequistão
Qatar
Arábia Saudita
África do Sul.
Pote 4:
Jordânia
Cabo Verde
Gana
Curaçau
Haiti
Nova Zelândia
Vencedores dos quatro caminhos dos play-offs europeus
