André Horta, João Félix, Diogo Gonçalves e Heriberto Tavares foram os autores dos golos da conquista lusa.

A selecção de Portugal de sub-21 venceu, esta terça-feira, a Bósnia por 4-2, qualificando-se para o play-off de acesso à fase final do Europeu de 2019, que terá lugar em Itália e São Marino.



André Horta (20 minutos), João Félix (53), Diogo Gonçalves (63) e Heriberto Tavares (90+1) marcaram os golos portugueses, enquanto Demirovic (43) e Turkes (90+4) apontaram os tentos dos bósnios, na auspiciosa estreia da selecção sub-21 na Madeira.



Para que a qualificação fosse possível, Portugal precisava de vencer o seu jogo e que outros resultados se conjugassem, como veio a suceder.



Esta situação levou a que os jogadores portugueses entrassem no jogo com os nervos 'à flor da pele' e, mesmo sem questionar a superioridade lusa ao longo de toda a partida, o triunfo não foi tão fácil quanto os números deixam transparecer, uma vez que a obrigatoriedade de vencer criou uma inevitável pressão sobre os jogadores.



Tanto assim foi que, logo no primeiro minuto, uma falha do guarda-redes Joel Pereira, na área, causou 'calafrios,' valendo então a falta de pontaria de Demirovic.



A equipa recompôs-se após o susto e, depois de um 'aviso' de João Félix, chegou mesmo à vantagem aos 20 minutos, através de um forte remate colocado de André Horta.



Oportunidades não faltaram aos portugueses durante a primeira parte, mas foram os bósnios, aos 43 minutos, a chegar à igualdade. Um erro defensivo de Jorge Fernandes, que perdeu a bola para Jukic, permitiu a este tocar para Demirovic, que fez o golo da igualdade.



Rui Jorge surpreendeu aos 49 minutos, com a entrada de Diogo Gonçalves para o lugar de Diogo Dalot, e o extremo correspondeu à confiança, marcando o terceiro golo, aos 63 minutos, já depois de o benfiquista João Félix ter feito o segundo, aos 53.



Confiantes, os jogadores lusos sentiam a vitória cada vez mais perto e, já na compensação, Portugal fez o quarto golo, após excelente trabalho na esquerda de Jota, que 'picou' a bola sobre o guarda-redes bósnio, surgindo Heriberto Tavares a confirmar o golo, já sobre a linha de baliza contrária.



Os bósnios ainda tiveram tempo de reduzir a vantagem lusa, fazendo o seu segundo golo, por Turkes, aos 90+4, que aproveitou bem uma má abordagem ao lance do guarda-redes Joel Pereira.