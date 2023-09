Seleção nacional: Pepe, Guerreiro e Sanches fora dos convocados

Os lesionados Pepe, Raphaël Guerreiro e Renato Sanches ficaram hoje ausentes da lista de convocados da seleção portuguesa de futebol, para os jogos de qualificação para o Euro2024 com Eslováquia e Luxemburgo, enquanto Pedro Neto regressa.







Lista dos 24 convocados

Os defesas Pepe e Raphaël Guerreiro e o médio Renato Sanches, todos por lesão, saíram das opções do selecionador Roberto Martínez, relativamente aos jogos disputado em junho, com Bósnia-Herzegovina e Islândia, numa convocatória reduzida de 26 para 24 jogadores, na qual entra o avançado Pedro Neto.O capitão Cristiano Ronaldo, que há poucos dias celebrou 20 anos da estreia na seleção nacional, integra as escolhas do selecionador, entre as quais se mantêm também João Félix e João Cancelo, que não têm sido opções nos seus clubes, e Gonçalo Ramos, a contas com alguns problemas físicos.Portugal defronta a Eslováquia, em Bratislava, na próxima sexta-feira, 08 de setembro, e, três dias depois, em 11 de setembro, recebe no Algarve o Luxemburgo.Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam ambas três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero e é último.Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Rui Patrício (Roma, Ita).Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), João Cancelo (Bayern Munique, Ale), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), António Silva (Benfica), Toti Gomes (Wolverhampton, Ing) e Gonçalo Inácio (Sporting).Médios: Palhinha (Fulham, Ing), Rúben Neves (Al-Hilal, Ara), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Otávio (Al Nassr, Ara) e Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra).Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra), João Félix (Atlético de Madrid, Esp), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Ricardo Horta (Sporting de Braga) e Pedro Neto (Wolverhampton, Ing).