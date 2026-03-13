Sábado – Pense por si

Snowboarder Diogo Carmona foi 18.º na estreia lusa em Paralímpicos de Inverno

Lusa 13:12
Aos 28 anos, Diogo Carmona, que perdeu parte da perna esquerda em 2019 depois de ter sido atropelado por um comboio, tornou-se nos Jogos Milão-Cortina, que terminam no domingo, o primeiro português a competir em Paralímpicos de Inverno.

O snowboarder português Diogo Carmona terminou esta sext-feira na 18.ª posição a prova de banked slalom SB-LL2 dos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina2026, ganha pelo italiano Emanuel Perathoner, que já tinha arrecadado o ouro na competição de cross.

Atleta Diogo Carmona
Atleta Diogo Carmona Instagram via Paralimpicos Portugal

Carmona, que foi o primeiro português a competir em Jogos Paralímpicos de Inverno, conseguiu o 18.º tempo nas duas descidas da prova, tendo cronometrado 1.16,58 minutos na primeira, e 1.07,52 na segunda, sendo que o melhor foi o que contou para a classificação final dos 20 atletas em prova.

No Cortina Para Snowboard Park, Emanuel Perathoner conquistou o ouro, depois de ter totalizado 54,28 segundos na segunda descida, superando o suíço Fabrice von Gruenigen (56,29) e o australiano Ben Tudhope (57,33), medalhas de prata e bronze, respetivamente.

A 14.ª edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno, que começou em 06 de março, junta mais de 650 atletas, de 50 países, entre os quais Rússia e Bielorrússia que, pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, foram autorizados a competir sob os respetivos símbolos nacionais.

