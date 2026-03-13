Snowboarder Diogo Carmona foi 18.º na estreia lusa em Paralímpicos de Inverno

Aos 28 anos, Diogo Carmona, que perdeu parte da perna esquerda em 2019 depois de ter sido atropelado por um comboio, tornou-se nos Jogos Milão-Cortina, que terminam no domingo, o primeiro português a competir em Paralímpicos de Inverno.

O snowboarder português Diogo Carmona terminou esta sext-feira na 18.ª posição a prova de banked slalom SB-LL2 dos Jogos Paralímpicos de Inverno Milão-Cortina2026, ganha pelo italiano Emanuel Perathoner, que já tinha arrecadado o ouro na competição de cross.



Carmona, que foi o primeiro português a competir em Jogos Paralímpicos de Inverno, conseguiu o 18.º tempo nas duas descidas da prova, tendo cronometrado 1.16,58 minutos na primeira, e 1.07,52 na segunda, sendo que o melhor foi o que contou para a classificação final dos 20 atletas em prova.

No Cortina Para Snowboard Park, Emanuel Perathoner conquistou o ouro, depois de ter totalizado 54,28 segundos na segunda descida, superando o suíço Fabrice von Gruenigen (56,29) e o australiano Ben Tudhope (57,33), medalhas de prata e bronze, respetivamente.

A 14.ª edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno, que começou em 06 de março, junta mais de 650 atletas, de 50 países, entre os quais Rússia e Bielorrússia que, pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, foram autorizados a competir sob os respetivos símbolos nacionais.