Quem é o antigo guarda-redes do FC Porto B detido numa operação de combate ao tráfico de droga

Ivan Cardoso, de 22 anos, fez quase toda a formação nos dragões, onde esteve entre 2013 e 2023, depois de ter jogado no Bairro do Falcão e no Torrão. Atualmente está sem clube.

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Numa operação de combate ao tráfico de droga no Bairro do Cerco do Porto, a PSP prendeu um membro dos Super Dragões, Cristiano Duarte, que liderava a rede, e um antigo jogador da equipa B do FC Porto, Ivan Cardoso.



Ivan Cardoso Instagram

Dezassete pessoas foram presas e foi apreendido meio quilo de cocaína, três quilos de heroína, assim como armas de vários calibres e veículos topo de gama, segundo noticiou esta quinta-feira o Correio da Manhã.

Mas esta não foi a primeira vez que o guarda-redes de 22 anos teve problemas com a justiça. Em 2023, na altura com 20 anos e já sem clube, foi detido sob suspeita de sequestro, também no Bairro do Cerco, e de extorsão. Segundo o Record que cita o Jornal de Notícias, Ivan Cardoso terá estado alegadamente envolvido num grupo de seis pessoas que raptou um casal numa tentativa de lhe extorquir dinheiro.

Desde a época de 2022/2023 que o natural do Porto está sem clube. O jovem, nascido a 13 de novembro de 2003, fez quase toda a formação no FC Porto, onde entre 2013 e 2023, depois de ter jogado no Bairro do Falcão e no Torrão.

Participou apenas em duas partidas pela equipa B dos ‘azuis e brancos’ mas representou sete vezes a Seleção Nacional de sub-15, sub-16, sub-17 e sub-18. A sua última internacionalização foi em junho de 2021, num encontro de preparação dos sub-18 entre Portugal e a Noruega, que a equipa das quinas venceu por 2-1.

Segundo o site de estatísticas de futebol ZeroZero, Ivan Cardoso, que seria uma das grandes apostas da formação do FC Porto, terá ligações a organizações criminosas. Já o site de lifestyle, Para Eles, refere que a função do jovem dentro destes grupos seria a de aprovisionamento e preparação do produto, que depois seria distribuído por outros membros da organização.

Agora, o guarda-redes será presente a um juiz de instrução criminal para a aplicação de medidas de coação.

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