Sapatilhas que empurraram queniano para o recorde mundial da maratona já estão à venda em Portugal... por 500€

Sabastian Sawe fixou o novo máximo no último domingo, na Maratona de Londres com umas Adidas Adizero Adios Pro Evo 3 nos pés.

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As 'supersapatilhas' que empurraram o queniano Sabastian Sawe, de 31 anos, para um impressionante tempo abaixo das duas horas na Maratona de Londres no último domingo já estão à venda em Portugal. Trata-se das Adidas Adizero Adios Pro Evo 3, que ajudaram o fundista a correr a mítica distância em 1:59.30 horas - recorde do Mundo - e que podem ser compradas a partir das 9h00 da manhã desta quinta-feira no nosso país, por 500 euros.



Sabastian Sawe mostra nas Adidas Pro Evo 3 o impressionante tempo que fez em Londres EPA

Um produto que a Adidas explica desde logo que "está excluído de todos os descontos e ofertas promocionais", ou não fossem as Pro Evo 3 o assunto do momento nos meandros do atletismo...

Apenas três atletas usaram as Adidas Adizero Adios Pro Evo 3 na Maratona de Londres: o vencedor Sabastian Sawe, o etípe Yomif Kejelcha e a sua compatriota Tigst Assefa, que ganhou a prova feminina. Foi com estes três fundistas que a Adidas trabalhou nos últimos três anos no desenvolvimento da terceira geração destas sapatilhas 'voadoras', que foram apresentadas apenas dois dias antes da corrida em Londres.

Os rápidos avanços na ciência do desporto nos últimos anos têm caminhado lado a lado com as melhorias tecnológicas nos calçados de corrida. Mas, por que é este em específico tão especial? Antes de mais o peso. Com apenas 99 gramas, é o primeiro sapato de corrida com menos de 100 gramas, menos do que uma peça de fruta média.

Apesar de nos últimos anos se terem registado grandes melhorias nos tempos da maratona graças à introdução de entressolas com placas de carbono - peça colocada entre a palmilha e a sola do calçado -, este modelo Pro Evo 3 utiliza tecnologia de carbono em vez de uma placa, que envolve a entressola, ajudando a manter a economia de corrida e a reduzir o peso total do sapato.

"A este nível, cada detalhe é importante. Estávamos a medir tudo até o nanograma mais próximo", contou Patrick Nava, vice-presidente de corrida da Adidas, sobre o processo de design do modelo Pro Evo 3. "Foi um processo longo, mas resultou em algo que realmente pode mudar a sensação que um sapato de corrida pode proporcionar", acrescentou, citado pela BBC.

Sabastian Sawe, que tinha como melhor marca 2:02.05 horas, retirou mais de um minuto ao anterior recorde mundial (2:00.35, em Chicago, nos Estados Unidos), que estava na posse do também queniano Kelvin Kiptum, desde 8 de outubro de 2023, menos de um ano antes da sua morte num acidente de viação.

No final Sawe agradeceu à Adidas por fabricar o que considerou serem as melhores sapatilhas que já usou, destacando especialmente o quão "leves" e estáveis elas são.

O português António Pinto, que venceu três vezes a Maratona de Londres, em 1992, 1997 e 2000, a última das quais em 2:06.36 horas, explicou à Lusa o efeito acelerador das chamadas supersapatilhas, que "quanto mais rápido se correr, mais impulsão dá, ou seja, se já têm um bom ritmo, ainda vão ter melhores resultados".

"Em Londres, como têm prémios monetários muito elevados, conseguem juntar os melhores atletas do mundo. Eles têm dinheiro para levar todos, campeões olímpicos, mundiais, recordistas, vencedores das maratonas, portanto, a probabilidade de grandes marcas lá é maior. Depois, os sapatos de hoje fazem milagres. Está comprovado que retiram quatro minutos numa maratona", vincou ainda o recordista nacional, de 60 anos.

Abaixo das duas horas

Recorde-se que o queniano Eliud Kipchoge tinha-se tornado o primeiro homem a correr uma maratona em menos de duas horas em 2019, mas o feito não foi considerado um recorde, uma vez que foi realizado em condições controladas. Tratava-se de uma corrida especialmente planeada - denominada "Desafio 1:59" -, realizada em condições favoráveis numa pista de 9,6 quilómetros, com um grupo de 41 'lebres' a marcar o ritmo que se revezavam. Kipchoge completou a prova em 1h59:40 horas.

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