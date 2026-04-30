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Rui Borges lamentou o empate do Sporting diante do Tondela (2-2), em especial pela forma como sucedeu, com dois golos sofridos nos descontos. Aí, assume, falou competência ao leão para impedir que tal sucedesse. Ainda assim, apesar de entender as críticas dos adeptos e assumir a má fase, pede aos fãs que apoiem, pois não considera que a equipa tenha passado a ser a pior do mundo.

A carregar o vídeo ... Rui Borges: 'A equipa não está tão bem como antes. Mas também não são os piores jogadores do mundo...'

"A justificação é que tínhamos de ser mais competentes nas bolas paradas. Sofremos dois golos dessa forma, uma com alguma sorte para o adversário. Mas tínhamos de ser mais competentes nesse momento. Foi uma segunda parte em que entrámos muito bem, tivemos muito bem no jogo, com tranquilidade, qualidade, boas reações à perda. Os últimos 5 minutos fomos infelizes. É continuar a trabalhar e seguir o nosso trabalho e o nosso caminho"

É o reflexo do momento?

"Não fugimos que o momento não é tão bom. Isso é notório e nós sabemos disso. Eu percebo isso. A equipa não está tão bem como vinha estando. Mas também não são os piores jogadores do mundo, o pior treinador do mundo ao fim de uma semana. Estamos numa fase menos positiva. Só nós podemos dar a volta. Trabalhando e acreditando no processo e na qualidade individual e coletiva desta equipa"

Segundo lugar acreditam?

"Temos de acreditar. Essa palavra tem de existir sempre. Até ser possível vamos acreditar sempre. Tentar fazer o nosso melhor nos nossos jogos, perceber que não estamos numa fase tão boa, perceber de que forma podemos melhorar através do trabalho. Acima de tudo não desconfiando da qualidade individual e coletiva do grupo"

A carregar o vídeo ... Rui Borges: 'Renovação? Estou focado no próximo jogo'

Descontentamento dos adeptos

"Que acreditem e apoiem esta equipa. Sempre o fizeram. Entendo a frustração. A exigência deste clube é grande, nós sabemos isso melhor do que ninguém. Faz parte do futebol e jogo. Temos de saber lidar, peço para apoiar até ao fim dos jogos. É isso que têm feito, é isso que têm de continuar a fazer para ajudar a equipa a ganhar a confiança que tinha, e ultrapassar esta fase menos positiva"

Renovação

"A confiança sinto desde o primeiro dia. Não era o melhor do mundo até há 15 dias. Estou focado no próximo jogo. Estou feliz no Sporting, por isso a confiança tem sido mútua desde sempre"

A carregar o vídeo ... Alvalade despediu-se da equipa do Sporting com uma forte assobiadela após empate com o Tondela