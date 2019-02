A SAD benfiquista propõe um valor total de 99,27 ME para o negócio, um montante que "se encontra dentro do intervalo de justo valor das respetivas participações, de acordo com as avaliações independentes obtidas", sublinham as 'águias', acrescentando que o montante em causa também está em linha com os valores contabilísticos dos ativos registados no balanço da SAD.



Caso a proposta seja aprovada na Assembleia Geral (AG) extraordinária, a alienação tornar-se-á efetiva em 01 de julho e o pagamento do referido preço será diferido pelo prazo de 25 anos.

A Benfica SAD convocou os acionistas para uma reunião magna, a realizar a 15 de março, que visa obter a aprovação da venda da Benfica Estádio e da Benfica TV à Benfica SGPS por 99,27 milhões de euros.O ponto único da ordem de trabalhos é "apreciar e deliberar sobre uma proposta de alienação das ações representativas da totalidade do capital social das sociedades Benfica Estádio - Construção e Gestão de Estádios, S.A. e Benfica TV, S.A. detidas pela Sociedade", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).