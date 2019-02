Os "leões" começaram melhor e chegaram a igualar a eliminatória através de Bruno Fernandes mas um golo de Fornals apurou o Villarreal para os oitavos-de-final da prova.

O Sporting empatou (1-1) esta quinta-feira com o Villarreal em jogo da 2ª mão dos 16-avos de final da Liga Europa. Com este resultado, os "leões" estão eliminados da prova devido ao resultado no primeiro encontro, que terminou com uma derrota por 1-0 frente aos espanhóis.



O conjunto de Alvalade começou melhor o jogo no Estadio de la Ceramica, em Villarreal, e chegou à vantagem no encontro e à igualdade na eliminatória com um golo de Bruno Fernandes ao primeiro minuto de compensação da primeira parte.



No entanto, a expulsão de Jefferson por acumulação de amarelos, aos 50 minutos, provou ser um rude golpe às aspirações dos "leões" em chegarem aos oitavos-de-final da Liga Europa.



O Villarreal viria a empatar a partida e salta para a frente da eliminatória com um golo de Pablo Fornals aos 80 minutos.