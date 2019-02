As "águias" seguem para os oitavos-de-final graças ao resultado conseguido no jogo da 1ª mão, na Turquia. Sorteio realiza-se esta sexta-feira.

O Benfica empatou esta quinta-feira (0-0) frente ao Galatasaray em jogo da 2ª mão dos 16-avos de final da Liga Europa. Com este resultado conseguido no Estádio da Luz, as "águias" seguem em frente na competição graças à vitória por 2-1 conseguida na Turquia.



Chamando Florentino Luís, Gedson Fernandes e Franco Cervi ao onze, a equipa de Bruno Lage foi sempre a que criou mais perigo ao longo da partida mas não conseguiu bater Muslera.



Com a vitória no conjunto das duas mãos, o Benfica fica agora à espera de conhecer o seu adversário nos oitavos-de-final da competição. O sorteio realiza-se esta sexta-feira em Nyon, na Suíça, com os encontros a realizarem-se a 7 e 14 de março.