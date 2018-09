Melhor marcador da época passada ainda não participou em qualquer desafio nesta época. Benfica entra em campo este domingo.

O treinador do Benfica, Rui Vitória, anunciou o regresso do avançado brasileiro Jonas aos convocados para a partida de domingo com o Desportivo das Aves, em jogo da quinta jornada da I Liga.



Na conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, o técnico admitiu que o melhor marcador da última edição do campeonato já está em condições para competir, embora não espere neste momento o "rendimento máximo" do jogador, de 34 anos, que ainda não participou em qualquer desafio nesta época.



"A (novidade) mais óbvia é a convocatória do Jonas, que irá a jogo", revelou logo a abrir, Rui Vitória, acrescentando: "Se está convocado é porque entra nos parâmetros que temos para ir para competição. Tem progredido e entendemos que foi o momento certo para ser chamado. Esperemos que dê resposta. Está parado há muito tempo".



Com a equipa a jogar num sistema de 4-3-3 desde que iniciou a época, o técnico dos "encarnados" foi questionado sobre uma possível alteração para o 4-4-2 em função da disponibilidade de Jonas. Rui Vitória sublinhou não estar "agarrado a qualquer sistema táctico", mas sim a determinados princípios e uma ideia de dinâmica para os seus jogadores.



"Já percorri quase todos os sistemas tácticos desde que sou treinador. Não tem a ver muito com sistemas. Temos estado a jogar desta forma, mas, se tivermos de alterar peças, alteraremos. A equipa tanto pode jogar de uma maneira como de outra. Não tem a ver com Jonas, tem a ver com a dinâmica que quero para a equipa", observou.



No mesmo sentido, Rui Vitória recusou assumir uma possível entrada do médio Gabriel no onze, face à boa resposta que o brasileiro deu no jogo de quarta-feira com o Bayern Munique, que o clube da Luz perdeu por 2-0, para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.



"O Gabriel chegou ao nosso plantel, tem feito um trabalho de entrada gradual no nosso processo e é um jogador, como outros, à espera da sua oportunidade. Não vos vou dizer se jogará amanhã (domingo), mas ele e outros jogadores, à medida que o tempo passa, estão mais entrosados e é mais um que está disponível", disse.



Por fim, o treinador do Benfica teceu elogios ao Desportivo das Aves, apesar de reconhecer que o conjunto nortenho está a efectuar um campeonato abaixo das suas capacidades.



"É um jogo contra um adversário que não está a fazer o campeonato que desejava, mas que está recheado de bons jogadores, com muita maturidade, um treinador muito experiente, que defende com qualidade e aproveita bem as saídas para o ataque. Temos de ser muito persistentes e condicionar a forma de pensar do Aves", concluiu.



O desafio entre o Benfica, primeiro classificado, com 10 pontos, e o Desportivo das Aves, 17º, com um, está marcado para domingo, às 18h30, no Estádio da Luz, em Lisboa.