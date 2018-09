Capitão do Spartak Moscovo justifica que se tratava de uma amiga de infância.

O russo Denis Glushakov, capitão do Spartak Moscovo, foi "apanhado" pela mulher na sauna com uma "prostituta nua".



Daria, uma dentista, de 27 anos, irrompeu pela sauna a filmar tudo com o telemóvel e ainda captou uma imagem da mulher, mas já vestida. Ela alega que apanhou o marido 'com a boca na botija' e divulgou as imagens, que na Rússia já se tornaram virais. "Aqui está a prostituta, aqui está a prostituta", grita Daria enquanto filma.



"Eles estavam sentados - havia vinho e frutas -, ela estava ao colo dele, nua, e ele tinha uma toalha", contou Daria, mãe dos dois filhos de Denis Glushakov.



O jogador já negou que estivesse com uma prostituta na sauna, mas reconheceu que estava com uma "amiga de infância" chamada Kristina. Acrescentou que à altura daqueles acontecimentos estava separado da mulher e o seu advogado garante que Daria já tinha traído o jogador...