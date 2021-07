Rui Costa aos sócios: 'Sou um de vocês'

O novo presidente do Benfica fez uma declaração aos sócios, do relvado do Estádio da Luz.

"Sou a partir de hoje presidente do Sport Lisboa e Benfica e exercerei o cargo nos exatos termos dos estatutos. Assumo a liderança com a mesma paixão e orgulho com que vesti a camisola do Benfica." Estas foram as primeiras declarações de Rui Costa desde que foi anunciado como presidente do clube da Luz. Assume o cargo depois de Luís Filipe Vieira ter suspendido as suas funções, por estar detido e ser alvo de uma investigação judicial em que é suspeito de ter lesado o Benfica, entre outros crimes.