A seleção portuguesa já está nos oitavos, mas precisa de não perder o jogo desta sexta-feira, dia 2, para garantir de certeza o 1º lugar no grupo e possivelmente evitar defrontar o Brasil. Pedimos ao treinador José Morais, que em 2020 foi campeão na Coreia do Sul pelo Jeonbuk, que analisasse as maiores figuras da seleção asiática.

Portugal-Coreia do Sul: atenção que eles podem pôr-nos no caminho do Brasil

Na seleção treinada por Paulo Bento (o antigo seleccionador português está à frente dos asiáticos desde agosto de 2018, somando 51 jogos e 36 vitórias), Son é a estrela maior, mas há outros oponentes a ter em conta, além do avançado do Tottenham, como salienta à SÁBADO José Morais. Atualmente a treinar os iranianos do Sepahan, o antigo adjunto de José Mourinho esteve uma época a orientar o Jeonbuk (2019/20), tendo-se sagrado campeão da Liga da Coreia do Sul.