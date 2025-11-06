Sábado – Pense por si

Roberto Martínez nomeado para melhor treinador do Mundo

Selecionador nacional é um dos candidatos a suceder a Carlo Ancelotti.

Como foi anunciado esta 5.ª feira, Roberto Martínez é um dos sete candidatos para o prémio da FIFA para Melhor Treinador do Mundo. O nome do selecionador de Portugal figura na lista final dos nomeados, a quem se junta Javier Aguirre (México), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea) e Arne Slot (Liverpool).

Roberto Martínez sorri em conferência de imprensa
No ano passado, o galardoado foi Carlo Ancelotti e a votação para o seu sucessor irá decorrer entre esta quinta-feira e o próximo dia 28 de novembro.

