Rui Costa responde a Villas-Boas: "Não sei se hei-de rir ou chorar com uma declaração tão anormal"

Rui Costa respondeu esta quinta-feira às declarações de ontem de André Villas-Boas, em relação ao caso Fábio Veríssimo, considerando que servem para "desviar atenções".

Derrota frente ao Bayer Leverkusen: "Acho que todos gostaram da exibição, pena que não resultou em vitória. Estamos numa posição mas delicada, mas jamais vamos atirar a toalha ao chão".

Contestação no Estádio da Luz pode ter influência no ato eleitoral?: "Não estou preocupado com a parte eleitral. Acho que fez uma boa exibição, o Benfica criou e não conseguiu concretizar. Numa das duas situações o Bayer Leverkusen fez golo e ganhou. É um resultado pesado para o que foi feito".

Declarações de André Villas-Boas sobre o caso Fabo Veríssimo: "Não sei se hei-de rir ou chorar com uma declaração tão anormal. A situação é simples, é estar a desviar atenções, mas não vai ter esse efeito. O que se passou está bem claro. É muito grave, assim como as declarações".

"Não vamos desviar as atenções do que se passou. Aquilo que vier é para desviar atenções e não vamos permitir isso".

André Villas-Boas disse que o "Sporting tem o presidente do Benfica no bolso": "Acabei de responder. É estar a criar uma guerra para desviar atenções. O Benfica é sempre um alvo a abater. Não faz sentido".

Qual é a mensagem para sábado? "A que tenho deixado em todas as casas, em todas as intervenções. Fizemos algo histórico, correu da melhor maneira, os sócios respeitaram-se. E que agora se consiga bater o recorde e da mesma maneira. Fomos um exemplo para o mundo. Não hoube probkema entre adeptos. Essa parte foi a que mais gosto de enaltercer".

Posição de Mário Branco em relação a Noronha Lopes: "É a posição de Mário Branco".

Está otimista para sábado? "Estou muito bem comigo mesmo. Nunca me impus aos sócios do Benfica. Continuarei a ser presidente do Benfica se os sócios assim o enderem".