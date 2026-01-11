Aryna Sabalenka e Daniil Medvedev conquistam torneio de ténis de Brisbane

Ambos somaram o 22º título das suas carreiras.

A bielorrussa Aryna Sabalenka, no quadro feminino, e o russo Daniil Medvedev, no masculino, conquistaram este domingo o torneio de ténis de Brisbane, na Austrália.



Aryna Sabalenka AP

Sabalenka, líder do 'ranking' WTA e primeira cabeça de série, impôs-se à ucraniana Marta Kostyuk, 26.ª da hierarquia e 16.ª cabeça de série, em dois 'sets', pelos parciais de 6-4 e 6-3, num embate que durou pouco mais de uma hora (01:18).

A jogadora bielorrussa, que já tinha vencido a edição de 2025, somou o 22.º título da carreira, colocando-se no terceiro lugar entre as jogadoras em atividade.

Na final masculina, Medvedev, 13.º jogador mundial e primeiro cabeça de série, superou o norte-americano Brandon Nakashima, 33.º ATP, por 6-2 e 7-6 (7-1), em uma hora e 35 minutos.

Como Sabalenka, o russo também passou a contar 22 títulos na carreira.