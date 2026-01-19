Rixas à margem do V. Guimarães-FC Porto fazem 37 detidos

O Comando Distrital de Braga emitiu esta segunda-feira um comunicado sobre os incidentes no domingo, à margem do encontro entre V. Guimarães e FC Porto. "A PSP, através do empenho das diversas valências, efetuou a detenção de 37 cidadãos, 33 na Rua Cónego Dr. Manuel Faria, por participação em rixa e danos provocados num estabelecimento, 3 por danos em viaturas e 1 por posse ilegal de arma (bastão extensível), na Avenida da Imaculada Conceição", pode ler-se.

Entre os 33 indivíduos intercetados, foi indiciado também um homem "pelo crime de tráfico de estupefacientes por ter na sua posse produto estupefaciente, nomeadamente cocaína", e um pelo crime de "posse de arma proibida, nomeadamente um artigo de pirotecnia adulterada".

Leia o comunicado na íntegra:

"A Polícia de Segurança Pública (PSP), através do Comando Distrital de Braga, no âmbito do policiamento desportivo em Guimarães, entre as equipas de futebol do Vitória Sport Club e do Futebol Clube do Porto, na noite do passado domingo, 18 de janeiro de 2026, destacou diversas valências, desde Equipas de Patrulhamento e Equipas de Trânsito, Equipas de Intervenção Rápida e Equipas de Prevenção e Reação Imediata, Corpo de Intervenção e Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia, Equipas de Spotters e Equipas de Investigação Criminal, estas últimas com o objetivo de detetar e intercetar indivíduos suspeitos de preparar e cometer atos ilícitos no âmbito da violência no desporto.

No desenrolar do policiamento, a PSP, através do empenho das diversas valências, efetuou a detenção de 37 cidadãos, 33 na Rua Cónego Dr. Manuel Faria, por participação em rixa e danos provocados num estabelecimento, 3 por danos em viaturas e 1 por posse ilegal de arma (bastão extensível), na Avenida da Imaculada Conceição.

A PSP foi acionada para o local por diversos cidadãos que verificaram um grande número de adeptos em distúrbios. Após a deslocação de diversos meios policiais para o local, foi possível intercetar de imediato 33 cidadãos envolvidos na rixa.

Entre os 33 indivíduos intercetados foi também indiciado um cidadão pelo crime de tráfico de estupefacientes por ter na sua posse produto estupefaciente, nomeadamente cocaína, e um pelo crime de posse de arma proibida, nomeadamente um artigo de pirotecnia adulterado.

Numa outra situação foram detidos 3 cidadãos por terem provocado danos em duas viaturas, que os mesmos identificaram como sendo pertencentes a adeptos afetos à equipa adversária.

Desta situação resultou ainda a detenção de um cidadão por posse de arma proibida, nomeadamente um bastão.

Com a rápida intervenção da PSP, foi possível evitar incidentes de maior expressão, cessar e mitigar os que já se encontravam em desenvolvimento.

A PSP agradece a colaboração da grande maioria dos adeptos presentes em Guimarães pelo comportamento cívico e reforça o seu compromisso permanente na proteção de pessoas, bens e na salvaguarda da ordem pública, em momentos de grande expressão popular como o que ontem vivemos na cidade minhota, assegurando que continuará presente todos os dias e que tudo fará para garantir um ambiente seguro e protegido em todos os estádios de todo o território nacional, sempre com firme dedicação e mobilização total dos seus recursos.

Ações, como a de ontem desenvolvida pela PSP, reforçam a determinação das autoridades em preservar a integridade e o bom funcionamento dos eventos desportivos, assegurando que todos os participantes e espetadores possam desfrutar destes momentos com segurança e tranquilidade. O compromisso da PSP continua a ser fundamental para a construção de um ambiente mais justo e protegido, promovendo o respeito pelas normas estabelecidas e a valorização do espírito desportivo, sempre em coordenação com as Autoridades Judiciárias e com a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto".