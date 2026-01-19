FC Porto 'responde' a Enzo Barrenechea após triunfo difícil em Guimarães

Sábado – Pense por si

Publicação dos dragões deixa recado ao médio benfiquista, que gerou grande polémica após o dérbi na Taça de Portugal

O FC Porto suou muito para bater o V. Guimarães por e, após o encontro, os dragões fizeram uma publicação nas redes sociais que lança uma farpa a Enzo Barrenechea, médio do rival Benfica.

"Uma vitória com mucho trabajo", escreveu o clube da Invicta, dias depois de o argentino das águias ter causado grande controvérsia devido a uma . Nessa publicação, a acompanhar uma fotografia do último clássico na Taça de Portugal, Enzo utilizou a sigla 'HDMP", que em castelhano costuma ser utilizada como insulto e significa "hijo de mil p..." [em português: "filho de mil p..."].

Mais tarde, Barrenechea partilhou nova imagem, com uma que dizia: "Humildad, disciplina, mucho trabajo e pasión" [em português: humildade, disciplina, muito trabalho e paixão]. Assim, o FC Porto acaba por se 'inspirar' na expressão de Barrenechea e recuperá-la na publicação a comemorar a vitória em Guimarães.

