Sporting e St. Juste perto da rescisão: central já estará em Roterdão a fazer exames

Feyenoord aceita o central desde que chegue a custo zero e passe os testes físicos.

O Sporting e Jeremiah St. Juste estão a negociar a rescisão do contrato que termina no final desta temporada. Domingo, a imprensa holandesa deu conta do interesse do Feyenoord no central de 29 anos, e há mesmo a informação que o jogador já estará em Roterdão a fazer os exames médicos, uma notícia que Record está a confirmar.



St. Juste

St. Juste, recorde-se, foi despromovido à equipa B dos leões no último defeso, depois de as hipóteses em cima da mesa para a sua saída, nomeadamente o Osasuna e o Union Berlim, não se terem concretizado.

Desde então, e mesmo com o calvário de lesões na equipa principal que também afligiu o eixo da defesa, não mais voltou ao plantel dos bicampeões nacionais. "Não faz parte da equipa principal do Sporting", sublinhou Rui Borges, na quinta-feira, antes da receção ao Casa Pia.

Entretanto, nos últimos dias, o Feyenoord mostou interesse em receber jogador a custo zero, mediante o resultado dos exames clínicos. O defesa, recorde-se, entra agora nos últimos seis meses de contrato e está livre para encontrar novo clube. Se aceitar a oferta do emblema de Roterdão, St. Juste poderá assim voltar à competição a curto prazo. O Sporting, por seu lado, ao rescindir o atual vínculo poupa seis meses do vencimento do futebolista que atingia os 3,2 M€ brutos anuais.

As negociações estão em curso e, face ao interesse de todas as partes, é possvel que em breve surja fumo branco.