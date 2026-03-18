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18 de março de 2026 às 11:00

Irão quer afastar jogos do Mundial dos EUA para o México por questões de segurança

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou, esta terça-feira, que o Irão está a negociar com a FIFA a mudança dos seus jogos do Mundial de 2026 dos EUA para o México. Em causa estão preocupações com segurança e questões relacionadas com vistos.

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