Nadal, que em 2018 já tinha triunfado em Monte Carlo e Barcelona, repetiu os títulos conseguidos em 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 e 2013.

O tenista espanhol Rafael Nadal conquistou este domingo pela oitava vez, cinco anos depois, o torneio Masters 1.000 de Roma, em terra batida, ao bater na final o alemão Alexander Zverev, reconquistando a liderança do 'ranking' mundial.



Numa final interrompida pela chuva, quando o germânico vencia por 3-2 no terceiro parcial, com um 'break' à maior, o espanhol impôs-se ao terceiro jogador mundial e vencedor da prova em 2017 por 6-1, 1-6 e 6-3, em duas horas e seis minutos.



Nadal, que em 2018 já tinha triunfado em Monte Carlo e Barcelona, repetiu os títulos conseguidos em 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012 e 2013, sendo que ainda esteve em mais duas finais, perdidas para o sérvio Novak Djokovic, em 2011 e 2014.



O espanhol somou igualmente o seu 32.º título em torneios da categoria Masters 1.000 e o 78.º da sua carreira, que lhe valeu 'roubar' a liderança mundial ao suíço Roger Federer.



O germânico começou melhor, quebrando de entrada o serviço ao ainda segundo jogador da hierarquia, mas o espanhol respondeu da melhor forma, ganhando os seis jogos seguintes e fechando o primeiro parcial com 6-1, em 33 minutos.



Nadal parecia lançado para uma vitória fácil, mas tudo mudou radicalmente no segundo 'set', completamente dominado pelo germânico, que chegou a 5-0 e venceu pelos mesmos 6-1, em 39 minutos, empatando a final.



Embalando, Zverev entrou melhor no decisivo terceiro parcial, quebrando novamente de entrada o serviço ao espanhol, para depois se adiantar para 2-0 e 3-1.



Com 3-2 para o alemão, o jogo foi interrompido pela chuva e, no regresso, Nadal veio com outra disposição e ganhou todos os restantes jogos até final, para fechar com 6-3, no seu serviço, ao segundo 'match point'.