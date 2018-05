Bruno de Carvalho fez este domingo um apelo no Facebook aos adeptos, após vários começarem a abandonar o Jamor. "Por favor sportinguistas não abandonem o campo! Não provoquem confusões! Apoiem os 90 minutos! O Sporting CP é isto! Apoiem a nossa equipa e o nosso clube", escreveu o presidente leonino.

Passados 41 dias de anunciar que iria abandonar a rede social, Bruno de Carvalho voltou ao Facebook, desta vez com uma publicação dedicada à sua filha. "Amo-te tanto Diana! Onde estás? Hoje quero dedicar a vitória a ti! Que saudades! Isto é um pesadelo mas vamos superar tudo!", escreveu este domingo o presidente do Sporting, depois de sábado, durante uma conferência de imprensa, ter dito não saber de nada sobre a sua filha.Bruno de Carvalho acusou a comunicação social de ser responsável por esse afastamento, já que tinha sido pelos relatos do que se passava nos últimos dias que a ex-mulher achava que não havia condições para que o presidente do clube de Alvalade possa ver a filha.

No seu discurso, já no final da conferência, o presidente leonino voltou a referir que é "pai" e que tem "família" e que o que tem sido dito a seu respeito é de um ataque "pessoal e indigno". "Não sei onde está a minha filha Diana, porque a minha ex-mulher diz que não estão reunidas condições de segurança", afirmou.