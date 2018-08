Rafael Leão, ex-Sporting, foi apresentado esta quinta-feira, dia 9 de Agosto como jogador do Lille, clube francês. O jovem de 19 anos assinou contrato por cinco temporadas e na conferência de imprensa de apresentação falou sobre a rescisão de contrato com o clube de Alvalade.

Quando lhe perguntaram sobre o incidente ocorrido na Academia de Alcochete, em Maio, o avançado português respondeu: "A meu ver, a violência não leva a lado nenhum e decidi sair". Citado no Record, Rafael Leão agradeceu também a oportunidade dada pelo Lille: "Sou jovem, preciso de jogar, preciso de aprender todos os dias e o projecto que o Lille me apresentou era muito bom. Não podia recusar esta oportunidade. Jogar na liga francesa é muito bom, porque é uma liga que está a crescer".

A SAD do Sporting já tinha avisado que iria recorrer à FIFA, se Rafael Leão decidisse assinar pelo clube francês. Sousa Cintra, presidente interino da SAD do Sporting reagiu à notícia desta contratação afirmando que "fez tudo o que era possível para que o avançado regressasse" a Alvalade e denunciou as acções do pai de Rafael Leão, empresário do jogador.