Data-limite para entrega das listas no Sporting é dia 9

Jaime Marta Soares adiantou que o prazo de entrega das listas para as eleições no Sporting acaba, afinal, na quinta-feira (amanhã), às 16 horas. Em declarações aos jornalistas, o presidente da mesa da Assembleia Geral (MAG) dos leões explicou os motivos.



"O encerramento será amanhã. Por isso, poderá a qualquer momento surgir mais alguma candidatura. Esta grande maratona de hoje não é muito normal numa instituição, mesmo uma da dimensão do Sporting. Acredito que esta seja o final mas amanhã ainda é dia para poderem apresentar mais candidaturas, que é quando finalizam os 30 dias, porque a data conta do dia 8 de Setembro para trás. Acredito que esta seja a última lista mas terei de estar atento e disponível", referiu Marta Soares.



Findo o prazo para a entrega das candidaturas, a MAG tem um prazo de 48 horas para declarar de forma oficial as candidaturas admitidas. De resto, questionado na terça-feira sobre a aceitação ou não da candidatura do anterior presidente, Bruno de Carvalho, Jaime Marta Soares prometeu que irá responder no prazo de 48 horas estatutariamente previsto.



"Essa é uma decisão do gabinete jurídico e da comissão de fiscalização, se for caso disso, os quais terão de me dizer se está tudo conforme aquilo que os estatutos, os regulamentos e a própria lei definem", esclareceu o presidente da MAG.